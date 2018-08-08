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Коли у Луцьку розпочнуть ремонтувати проблемну дорогу на Мамсурова

Коли у Луцьку розпочнуть ремонтувати проблемну дорогу на Мамсурова
Стало відомо, коли у Луцьку розпочнуть ремонт дороги на вулиці Мамсурова.

Про це йдеться у протоколі наради управління транспорту та зв’язку та перевізників.

Головний спеціаліст відділу інженерно-транспортної інфраструктури Олег Сергієнко повідомив, що на 2019 рік затвердили план щодо проведення капітального чи поточного ремонту вулиць. Рішення щодо здійснення ремонтів ухвалюватимуть навесні при сприятливих погодних умовах. Все залежить від фінансування.

Він додав, що на вулиці Мамсурова ремонтні роботи розпочнуть до кінця квітня.

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Теги: ремонт, вулиці, Луцьк
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