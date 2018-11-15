У Ковелі за рік – 6 убивств





Про це повідомляє



Впродовж 2018 року в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Ковельського відділу поліції зареєстровано 12186 заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, вчинені на території міста Ковеля проти 10058 повідомлень, що на 17,4% більше в порівнянні з 2017 роком, що свідчить про зростання довіри населення до роботи поліції.



Торік на території міста усього зареєстровано 1962 кримінальні правопорушення, які були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, без врахування закритих за п.п. 1,2,4,6 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальних правопорушень зареєстровано - 756 кримінальних правопорушень, по 391 кримінальному правопорушенню особам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, відсоток встановлених осіб - 51,7% (в 2017 році - 44,7%).



Зареєстровано 256 тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, по 82 кримінальних правопорушеннях особам повідомлено про підозру, відсоток встановлених осіб - 32,9%.

З метою стабілізації криміногенної обстановки в місті, за звітний період було проведено ряд оперативно-профілактичних відпрацювань, під час яких здійснювались заходи, направлені на посилення боротьби з криміналітетом. Це дозволило досягти певних позитивних результатів на окремих пріоритетних напрямках оперативно-службової діяльності.



Завдяки проведеним заходам, працівники відділу розкрили усі з числа зареєстрованих кримінальних правопорушень, а саме: умисне вбивство - 6; умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень - 1; незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами - 17; скоєння ДТП, що спричинило смерть потерпілого - 1; хабарництво - 2.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі впродовж 2018 року розкрили 6 вбивств.Про це повідомляє ПроКовель Впродовж 2018 року в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Ковельського відділу поліції зареєстровано 12186 заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, вчинені на території міста Ковеля проти 10058 повідомлень, що на 17,4% більше в порівнянні з 2017 роком, що свідчить про зростання довіри населення до роботи поліції.Торік на території міста усього зареєстровано 1962 кримінальні правопорушення, які були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, без врахування закритих за п.п. 1,2,4,6 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальних правопорушень зареєстровано - 756 кримінальних правопорушень, по 391 кримінальному правопорушенню особам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, відсоток встановлених осіб - 51,7% (в 2017 році - 44,7%).Зареєстровано 256 тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, по 82 кримінальних правопорушеннях особам повідомлено про підозру, відсоток встановлених осіб - 32,9%.З метою стабілізації криміногенної обстановки в місті, за звітний період було проведено ряд оперативно-профілактичних відпрацювань, під час яких здійснювались заходи, направлені на посилення боротьби з криміналітетом. Це дозволило досягти певних позитивних результатів на окремих пріоритетних напрямках оперативно-службової діяльності.Завдяки проведеним заходам, працівники відділу розкрили усі з числа зареєстрованих кримінальних правопорушень, а саме: умисне вбивство - 6; умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень - 1; незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами - 17; скоєння ДТП, що спричинило смерть потерпілого - 1; хабарництво - 2.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію