У центрі Луцька Volkswagen збив велосипедиста: подробиці





Аварія



Велосипедист, 21-річний житель Луцька, виконуючи поворот ліворуч зіткнувся із автомобілем «Volkswagen Pasat», за кермом якого перебував 39-річний лучанин.



Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.



За фактом автопригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Словацького легковик «Vollkswagen Pasat» зіткнувся із велосипедом.Аварія трапилася ввечері 1 березня , повідомляє прес-служба поліції Волині.Велосипедист, 21-річний житель Луцька, виконуючи поворот ліворуч зіткнувся із автомобілем «Volkswagen Pasat», за кермом якого перебував 39-річний лучанин.Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.За фактом автопригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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