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У центрі Луцька Volkswagen збив велосипедиста: подробиці

У центрі Луцька Volkswagen збив велосипедиста: подробиці
У Луцьку на вулиці Словацького легковик «Vollkswagen Pasat» зіткнувся із велосипедом.

Аварія трапилася ввечері 1 березня, повідомляє прес-служба поліції Волині.

Велосипедист, 21-річний житель Луцька, виконуючи поворот ліворуч зіткнувся із автомобілем «Volkswagen Pasat», за кермом якого перебував 39-річний лучанин.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.

За фактом автопригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: аварія, велосипедист, Луцьк
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Коментарі 1
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У центрі Луцька велосипедист грубо порушуючи правила дорожнього руху зіткнувся з автомобілем. Пишіть заголовок правильно.
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