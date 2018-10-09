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У Луцьку на мітинг зберуться противники вакцинації

У Луцьку на мітинг зберуться противники вакцинації
Лучани візьмуть участь у Всеукраїнській акції-мітингу на захист прав дітей на освіту, на захист свободи вибору в лікуванні та профілактиці захворювань.

Про це у "Фейсбуці" повідомила Олена Кремінь, повідомляє 0332.ua.

Організовує акцію громадська організація «Вакцинація: Вільний Вибір».

Активісти хочуть звернути увагу влади на ситуацію з відмовами у прийнятті чи відстороненням від навчального процесу дітей, які не мають щеплень.

«Представниками адміністрацій учбових закладів та медпрацівниками даються необгрунтовані заборони на відвідування навчальних закладів тих дітей, які не мають одної чи декількох профщеплень.

Ми, батьки, відстоюємо законне право наших дітей на навчання, прописане Конституцією ст.53 і Законом про освіту ст.3., Конвенцією про права дитини та Загальною декларацією прав людини», - йдеться у повідомленні.

Акція відбудеться 4 березня біля Луцької міської ради об 11:00 та о 12:00 біля Волинської облдержадміністрації.

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Теги: мітинг, вакцинація, Луцьк
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