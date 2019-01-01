Яким було Старе місто у Луцьку понад 80 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:00
Показали краєвиди Старого Луцька 84-річної давнини.
Фото на своїй сторінці у Facebook виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
За словами Тетяни Яцечко-Блаженко, на світлині зображена панорама Старого міста у Луцьку зразка 1934 року.
На світлині чітко видно головну родзинку міста - замок Любарта, а також прилеглі до нього історичні будівлі.
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Фото на своїй сторінці у Facebook виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
За словами Тетяни Яцечко-Блаженко, на світлині зображена панорама Старого міста у Луцьку зразка 1934 року.
На світлині чітко видно головну родзинку міста - замок Любарта, а також прилеглі до нього історичні будівлі.
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