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Яким було Старе місто у Луцьку понад 80 років тому. РЕТРОФОТО

Яким було Старе місто у Луцьку понад 80 років тому. РЕТРОФОТО
Показали краєвиди Старого Луцька 84-річної давнини.

Фото на своїй сторінці у Facebook виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

За словами Тетяни Яцечко-Блаженко, на світлині зображена панорама Старого міста у Луцьку зразка 1934 року.

На світлині чітко видно головну родзинку міста - замок Любарта, а також прилеглі до нього історичні будівлі.

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Теги: Старе місто, Луцьк, ретрофото
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