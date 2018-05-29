Юний лучанин наплавав на «золото» чемпіонату України

Пінчук Олександр виборов золоту медаль на чемпіонату України серед юнаків з плавання, що відбувся у Львові.



Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Олександр Пінчук став переможцем на дистанції 50 метрів, а також четвертим на дистанції 50 метрів у вільному стилі.



Загалом в доробку лучанина на цих змаганнях є ще срібна нагорода на дистанції 100 метрів.



Тренер перспективного спортсмена - Вікторія Мороз.

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