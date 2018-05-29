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Юний лучанин наплавав на «золото» чемпіонату України

Юний лучанин наплавав на «золото» чемпіонату України
Лучанин Пінчук Олександр виборов золоту медаль на чемпіонату України серед юнаків з плавання, що відбувся у Львові.

Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Олександр Пінчук став переможцем на дистанції 50 метрів, а також четвертим на дистанції 50 метрів у вільному стилі.

Загалом в доробку лучанина на цих змаганнях є ще срібна нагорода на дистанції 100 метрів.

Тренер перспективного спортсмена - Вікторія Мороз.

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Теги: спорт, плавання
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