Юний лучанин наплавав на «золото» чемпіонату України
Сьогодні, 13:00
Лучанин Пінчук Олександр виборов золоту медаль на чемпіонату України серед юнаків з плавання, що відбувся у Львові.
Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Олександр Пінчук став переможцем на дистанції 50 метрів, а також четвертим на дистанції 50 метрів у вільному стилі.
Загалом в доробку лучанина на цих змаганнях є ще срібна нагорода на дистанції 100 метрів.
Тренер перспективного спортсмена - Вікторія Мороз.
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Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Олександр Пінчук став переможцем на дистанції 50 метрів, а також четвертим на дистанції 50 метрів у вільному стилі.
Загалом в доробку лучанина на цих змаганнях є ще срібна нагорода на дистанції 100 метрів.
Тренер перспективного спортсмена - Вікторія Мороз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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