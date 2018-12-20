Головне ток-шоу Волині вестиме фіналістка «Міс Київ»





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Так, раніше ведучими програми були Тарас Шкітер та Галина Падалко. Однак, нині, за інформацією команди, ток-шоу вестиме ще й Луїза Киримова.



Дівчині 21 рік, вона закінчила КНУКіМ, інститут кіно і ТБ на кафедрі тележурналістики, дикторів та ведучих телепрограм. Під час навчання в університеті практикувалася на провідних телеканалах. Паралельно викладала діткам до 10 років модельну майстерність та фото-клас. Дівчина пройшла чимало відборів та потрапила на конкурс «Міс Київ», де представила місто Луцьк. Увійшла до ТОП-15 дівчат та стала фіналісткою. Опісля конкурсу почала брати участь в модельних показах для бренду Foberini. Нині працює на «12 каналі» тележурналістом і, до того ж, є жіночим голосом телеканалу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ток-шоу "Протилежний погляд" вестиме фіналістка "Міс Київ".Про це повідомляє Конкурент Так, раніше ведучими програми булита. Однак, нині, за інформацією команди, ток-шоу вестиме ще йДівчині 21 рік, вона закінчила КНУКіМ, інститут кіно і ТБ на кафедрі тележурналістики, дикторів та ведучих телепрограм. Під час навчання в університеті практикувалася на провідних телеканалах. Паралельно викладала діткам до 10 років модельну майстерність та фото-клас. Дівчина пройшла чимало відборів та потрапила на конкурс «Міс Київ», де представила місто Луцьк. Увійшла до ТОП-15 дівчат та стала фіналісткою. Опісля конкурсу почала брати участь в модельних показах для бренду Foberini. Нині працює на «12 каналі» тележурналістом і, до того ж, є жіночим голосом телеканалу.

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