Головне ток-шоу Волині вестиме фіналістка «Міс Київ»
Сьогодні, 11:40
Ток-шоу "Протилежний погляд" вестиме фіналістка "Міс Київ".
Про це повідомляє Конкурент.
Так, раніше ведучими програми були Тарас Шкітер та Галина Падалко. Однак, нині, за інформацією команди, ток-шоу вестиме ще й Луїза Киримова.
Дівчині 21 рік, вона закінчила КНУКіМ, інститут кіно і ТБ на кафедрі тележурналістики, дикторів та ведучих телепрограм. Під час навчання в університеті практикувалася на провідних телеканалах. Паралельно викладала діткам до 10 років модельну майстерність та фото-клас. Дівчина пройшла чимало відборів та потрапила на конкурс «Міс Київ», де представила місто Луцьк. Увійшла до ТОП-15 дівчат та стала фіналісткою. Опісля конкурсу почала брати участь в модельних показах для бренду Foberini. Нині працює на «12 каналі» тележурналістом і, до того ж, є жіночим голосом телеканалу.
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Про це повідомляє Конкурент.
Так, раніше ведучими програми були Тарас Шкітер та Галина Падалко. Однак, нині, за інформацією команди, ток-шоу вестиме ще й Луїза Киримова.
Дівчині 21 рік, вона закінчила КНУКіМ, інститут кіно і ТБ на кафедрі тележурналістики, дикторів та ведучих телепрограм. Під час навчання в університеті практикувалася на провідних телеканалах. Паралельно викладала діткам до 10 років модельну майстерність та фото-клас. Дівчина пройшла чимало відборів та потрапила на конкурс «Міс Київ», де представила місто Луцьк. Увійшла до ТОП-15 дівчат та стала фіналісткою. Опісля конкурсу почала брати участь в модельних показах для бренду Foberini. Нині працює на «12 каналі» тележурналістом і, до того ж, є жіночим голосом телеканалу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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