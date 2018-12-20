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Головне ток-шоу Волині вестиме фіналістка «Міс Київ»

Головне ток-шоу Волині вестиме фіналістка «Міс Київ»
Ток-шоу "Протилежний погляд" вестиме фіналістка "Міс Київ".

Про це повідомляє Конкурент.

Так, раніше ведучими програми були Тарас Шкітер та Галина Падалко. Однак, нині, за інформацією команди, ток-шоу вестиме ще й Луїза Киримова.

Дівчині 21 рік, вона закінчила КНУКіМ, інститут кіно і ТБ на кафедрі тележурналістики, дикторів та ведучих телепрограм. Під час навчання в університеті практикувалася на провідних телеканалах. Паралельно викладала діткам до 10 років модельну майстерність та фото-клас. Дівчина пройшла чимало відборів та потрапила на конкурс «Міс Київ», де представила місто Луцьк. Увійшла до ТОП-15 дівчат та стала фіналісткою. Опісля конкурсу почала брати участь в модельних показах для бренду Foberini. Нині працює на «12 каналі» тележурналістом і, до того ж, є жіночим голосом телеканалу.
Головне ток-шоу Волині вестиме фіналістка «Міс Київ»
Головне ток-шоу Волині вестиме фіналістка «Міс Київ»
Головне ток-шоу Волині вестиме фіналістка «Міс Київ»

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Теги: Протилежний погляд, ведуча
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