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Жінка вбила немовля і викинула пакет з тілом у лісі. ВІДЕО

Жінка вбила немовля і викинула пакет з тілом у лісі. ВІДЕО
Столичні слідчі розслідують умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Поліцейські розшукують жінку, яка викинула тіло у лісосмузі.

Про це повідомляє ГУНП Києва.

Тіло дівчинки знайшли 1 березня у Дарницькому районі. На спецлінію 102 надійшло повідомлення, що неподалік від вулиці Старобориспільської в пакеті виявили тіло новонародженої дитини. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції, кінологи зі службовими собаками, патрульні та лікарі.

Правоохоронці провели огляд місця події та опитали свідків. Для встановлення причини смерті тіло дитини направили на судово-медичну експертизу.

«Слідчі уже розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини, це – стаття 117 Кримінального кодексу України. Причина смерті дитини буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи. Ми ж розшукуємо жінку, яка залишила немовля у лісосмузі», - повідомив начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев.

За вчинення такого злочину передбачено покарання до п’яти років обмеження волі або ж позбавлення волі на той самий строк.
Жінка вбила немовля і викинула пакет з тілом у лісі. ВІДЕО




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Теги: вбивство, немовля, Київ
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