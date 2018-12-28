Жінка вбила немовля і викинула пакет з тілом у лісі. ВІДЕО

Столичні слідчі розслідують умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Поліцейські розшукують жінку, яка викинула тіло у лісосмузі.Про це повідомляє ГУНП Києва.Тіло дівчинки знайшли 1 березня у Дарницькому районі. На спецлінію 102 надійшло повідомлення, що неподалік від вулиці Старобориспільської в пакеті виявили тіло новонародженої дитини. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції, кінологи зі службовими собаками, патрульні та лікарі.Правоохоронці провели огляд місця події та опитали свідків. Для встановлення причини смерті тіло дитини направили на судово-медичну експертизу.«Слідчі уже розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини, це – стаття 117 Кримінального кодексу України. Причина смерті дитини буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи. Ми ж розшукуємо жінку, яка залишила немовля у лісосмузі», - повідомив начальник Дарницького управління поліціїЗа вчинення такого злочину передбачено покарання до п’яти років обмеження волі або ж позбавлення волі на той самий строк.