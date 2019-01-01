На Волині чоловік підпалив суху траву і не міг пояснити причину вчинку

На Волині поблизу міста Любомль впіймали палія сухої трави.Про це повідомляє Любомльський відділ поліції.1 березня 2019 року під час проведення профілактичного відпрацювання на території Любомльської ОТГ поліцейські виявили пожежу сухої трави на відстані 500 метрів від міста Любомль.При наближенні до місця займання помітили чоловіка, який перебував неподалік від ділянки займання. Під час спілкування 64-річний мешканець районного центру зізнався, що саме він підпалив траву, хоча що спонукало його це зробити конкретно повідомити не зміг.Займання локалізували. Як наслідок, чоловіка доправили до відділу поліції, де відносно нього склали адміністративні матеріали за порушення вимог ст. 77-1 ч.1 КУпАП (самовільне випалювання рослинності або її залишків). Санкція статті передбачає накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.