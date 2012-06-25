На Волині влаштували конкурс краси серед хлопців. ФОТО
Сьогодні, 13:18
У школі села Смідин Старовижівського району влаштували конкурс краси. У змаганнях брали участь лише хлопці.
Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.
"Ми звикли до конкурсів дівочої краси і грації. Але на правах рівності і справедливості в нашій школі відбувся конкурс «Містер школи - 2019». Учасниками були хлопці 8-11 класів. Усі вони серйозно готувалися до конкурсу", - йдеться у повідомленні.
Під час конкурсів учасники відкривали свої таланти, щоб переконати журі, що вони найкращі.
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Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.
"Ми звикли до конкурсів дівочої краси і грації. Але на правах рівності і справедливості в нашій школі відбувся конкурс «Містер школи - 2019». Учасниками були хлопці 8-11 класів. Усі вони серйозно готувалися до конкурсу", - йдеться у повідомленні.
Під час конкурсів учасники відкривали свої таланти, щоб переконати журі, що вони найкращі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Підтримувати потрібно такі заходи, юнаки вчаться представляти себе у соціумі реальному, а не віртуальному.
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