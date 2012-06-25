На Волині влаштували конкурс краси серед хлопців. ФОТО

У школі села Смідин Старовижівського району влаштували конкурс краси. У змаганнях брали участь лише хлопці.Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook."Ми звикли до конкурсів дівочої краси і грації. Але на правах рівності і справедливості в нашій школі відбувся конкурс «Містер школи - 2019». Учасниками були хлопці 8-11 класів. Усі вони серйозно готувалися до конкурсу", - йдеться у повідомленні.Під час конкурсів учасники відкривали свої таланти, щоб переконати журі, що вони найкращі.