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На Волині влаштували конкурс краси серед хлопців. ФОТО

На Волині влаштували конкурс краси серед хлопців. ФОТО
У школі села Смідин Старовижівського району влаштували конкурс краси. У змаганнях брали участь лише хлопці.

Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.

"Ми звикли до конкурсів дівочої краси і грації. Але на правах рівності і справедливості в нашій школі відбувся конкурс «Містер школи - 2019». Учасниками були хлопці 8-11 класів. Усі вони серйозно готувалися до конкурсу", - йдеться у повідомленні.

Під час конкурсів учасники відкривали свої таланти, щоб переконати журі, що вони найкращі.
На Волині влаштували конкурс краси серед хлопців. ФОТО
На Волині влаштували конкурс краси серед хлопців. ФОТО
На Волині влаштували конкурс краси серед хлопців. ФОТО
На Волині влаштували конкурс краси серед хлопців. ФОТО
На Волині влаштували конкурс краси серед хлопців. ФОТО
На Волині влаштували конкурс краси серед хлопців. ФОТО
На Волині влаштували конкурс краси серед хлопців. ФОТО
На Волині влаштували конкурс краси серед хлопців. ФОТО
На Волині влаштували конкурс краси серед хлопців. ФОТО
На Волині влаштували конкурс краси серед хлопців. ФОТО
На Волині влаштували конкурс краси серед хлопців. ФОТО
На Волині влаштували конкурс краси серед хлопців. ФОТО


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Теги: конкурс краси, Смідин, розваги
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Коментарі 1
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Підтримувати потрібно такі заходи, юнаки вчаться представляти себе у соціумі реальному, а не віртуальному.
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