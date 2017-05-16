Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:45
У Свято-Миколаївському Жидичинському храмі відбулася поминальна служба.
Світлинами поділився архімандрит Костянтин Марченко, намісник Жидичинського монастиря.
Батьківська поминальна традиційно відбувається за вісім днів до початку Великого посту перед Великоднем. У цей день прийнято молитися за всіх покійних.
Ще напередодні батьківської суботи віряни йдуть до храму на Велику панахиду за всіх спочилих православних християн, інакше її ще називають заупокійною Всенощною. Вранці у батьківську суботу в церкві служать заупокійну літургію, а потім - загальну панахиду.
У церкві моляться про покійних і поставлять свічки. Щоб на літургії або на панахиді пом'янули померлих близьких, подають записку з їх іменами.
Нагадаємо, перша релігійна громада Волині повністю пройшла процедуру зміни підлеглості відповідно до Закону України. Йдеться про офіційний перехід релігійної громади Святителя Миколая Чудотворця села Жидичин до Православної Церкви України.
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Світлинами поділився архімандрит Костянтин Марченко, намісник Жидичинського монастиря.
Батьківська поминальна традиційно відбувається за вісім днів до початку Великого посту перед Великоднем. У цей день прийнято молитися за всіх покійних.
Ще напередодні батьківської суботи віряни йдуть до храму на Велику панахиду за всіх спочилих православних християн, інакше її ще називають заупокійною Всенощною. Вранці у батьківську суботу в церкві служать заупокійну літургію, а потім - загальну панахиду.
У церкві моляться про покійних і поставлять свічки. Щоб на літургії або на панахиді пом'янули померлих близьких, подають записку з їх іменами.
Нагадаємо, перша релігійна громада Волині повністю пройшла процедуру зміни підлеглості відповідно до Закону України. Йдеться про офіційний перехід релігійної громади Святителя Миколая Чудотворця села Жидичин до Православної Церкви України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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