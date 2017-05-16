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Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ

Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Свято-Миколаївському Жидичинському храмі відбулася поминальна служба.

Світлинами поділився архімандрит Костянтин Марченко, намісник Жидичинського монастиря.

Батьківська поминальна традиційно відбувається за вісім днів до початку Великого посту перед Великоднем. У цей день прийнято молитися за всіх покійних.

Ще напередодні батьківської суботи віряни йдуть до храму на Велику панахиду за всіх спочилих православних християн, інакше її ще називають заупокійною Всенощною. Вранці у батьківську суботу в церкві служать заупокійну літургію, а потім - загальну панахиду.

У церкві моляться про покійних і поставлять свічки. Щоб на літургії або на панахиді пом'янули померлих близьких, подають записку з їх іменами.

Нагадаємо, перша релігійна громада Волині повністю пройшла процедуру зміни підлеглості відповідно до Закону України. Йдеться про офіційний перехід релігійної громади Святителя Миколая Чудотворця села Жидичин до Православної Церкви України.
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Жидичинському монастирі відслужили батьківську поминальну. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: поминальна, служба, монастир, Жидичин
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