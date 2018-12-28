Повідомили причину смерті юнака з Волині, який 3 місяці тому не повернувся з дискотеки
Сьогодні, 14:13
Назвали причину смерті 19-річного Олександра Примака, який майже три місяці тому пішов на дискотеку у сусіднє село і зник безвісти.
Про це пише ВолиньUA.
Нагадаємо, хлопець - уродженець села Житані Володимир-Волинського району. Тіло Олександра Примака було знайдено в рові, який впадає в річку Луга за селом Житані в напрямку села Селець.
Знайшов тіло хлопець, що плавав річкою на надувному човні і наштовхнувся на труп. Він і викликав поліцію. Причину смерті юнака мали визначити експерти.
Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті Олександра Примака стало переохолодження.
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Про це пише ВолиньUA.
Нагадаємо, хлопець - уродженець села Житані Володимир-Волинського району. Тіло Олександра Примака було знайдено в рові, який впадає в річку Луга за селом Житані в напрямку села Селець.
Знайшов тіло хлопець, що плавав річкою на надувному човні і наштовхнувся на труп. Він і викликав поліцію. Причину смерті юнака мали визначити експерти.
Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті Олександра Примака стало переохолодження.
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