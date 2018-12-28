Повідомили причину смерті юнака з Волині, який 3 місяці тому не повернувся з дискотеки

Олександра Примака, який майже три місяці тому пішов на дискотеку у сусіднє село і зник безвісти.



Про це пише



Нагадаємо, хлопець - уродженець села Житані Володимир-Волинського району.



Знайшов тіло хлопець, що плавав річкою на надувному човні і наштовхнувся на труп. Він і викликав поліцію. Причину смерті юнака мали визначити експерти.



Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті Олександра Примака стало переохолодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Назвали причину смерті 19-річного, який майже три місяці тому пішов на дискотеку у сусіднє село і зник безвісти.Про це пише ВолиньUA Нагадаємо, хлопець - уродженець села Житані Володимир-Волинського району. Тіло Олександра Примака було знайдено в рові , який впадає в річку Луга за селом Житані в напрямку села Селець.Знайшов тіло хлопець, що плавав річкою на надувному човні і наштовхнувся на труп. Він і викликав поліцію. Причину смерті юнака мали визначити експерти.Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті Олександра Примака стало переохолодження.

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