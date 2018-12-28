вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили причину смерті юнака з Волині, який 3 місяці тому не повернувся з дискотеки

Повідомили причину смерті юнака з Волині, який 3 місяці тому не повернувся з дискотеки
Назвали причину смерті 19-річного Олександра Примака, який майже три місяці тому пішов на дискотеку у сусіднє село і зник безвісти.

Про це пише ВолиньUA.

Нагадаємо, хлопець - уродженець села Житані Володимир-Волинського району. Тіло Олександра Примака було знайдено в рові, який впадає в річку Луга за селом Житані в напрямку села Селець.

Знайшов тіло хлопець, що плавав річкою на надувному човні і наштовхнувся на труп. Він і викликав поліцію. Причину смерті юнака мали визначити експерти.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті Олександра Примака стало переохолодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: труп, розшук, тіло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Смірнова Бориса Вікторовича Смірнова
Бориса
Вікторовича вітають з днем народження
Останні новини
Коли у Луцьку розпочнуть ремонтувати проблемну дорогу на Мамсурова
Сьогодні, 14:40
На Харківщині батько до смерті «виховав» 7-річного хлопчика
Сьогодні, 14:30
Повідомили причину смерті юнака з Волині, який 3 місяці тому не повернувся з дискотеки
Сьогодні, 14:13
Що відбудеться у «Промені» до 8 березня*
Сьогодні, 14:13
Сонце, весна, котики: як Луцьк прокидається після зими. ФОТО
Сьогодні, 14:01
Схожі новини
Знайшли тіло хлопця з Волині, який 3 місяці тому не повернувся з дискотеки Знайшли тіло хлопця з Волині, який 3 місяці тому не повернувся з дискотеки
01 березень, 17:20
На Волині в сміттєвій ямі знайшли обгоріле тіло чоловіка, який зник раніше На Волині в сміттєвій ямі знайшли обгоріле тіло чоловіка, який зник раніше
01 лютий, 08:20
У багажнику авто знайшли мертвого київського рибінспектора У багажнику авто знайшли мертвого київського рибінспектора
28 грудень, 2018, 12:01
Лежав близько двох тижнів: у захаращеній квартирі виявили тіло чоловіка Лежав близько двох тижнів: у захаращеній квартирі виявили тіло чоловіка
23 серпень, 2018, 10:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян кличуть на велоекскурсію до Олики
01 березень, 13:55
 1
На Тернопільщині чоловіка «вбила» шафа
Сьогодні, 14:50
 0
Коли у Луцьку розпочнуть ремонтувати проблемну дорогу на Мамсурова
Сьогодні, 14:40
 0
На Харківщині батько до смерті «виховав» 7-річного хлопчика
Сьогодні, 14:30
 0
Що відбудеться у «Промені» до 8 березня*
Сьогодні, 14:13
 0
Медіа
відео
1/8