На Харківщині батько до смерті «виховав» 7-річного хлопчика

У селищі Шевченкове, що на Харківщині, виявили тіло 7-річного хлопчика.Про це повідомляє ГУНП Харківської області.01 березня о 13:06 до Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку за місцем мешкання в смт Шевченкове виявлено тіло 7-річного хлопчика.На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. На обличчі малолітнього були виявлені тілесні ушкодження. Встановлено, що хлопчик мешкав разом з 28-річною матір'ю, 35-річним батьком та 8-річною сестрою. Родина перебуває на обліку у службі в справах сім’ї та молоді Шевченківської районної державної адміністрації.Слідчим інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2, ч. 2, ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.В ході досудового розслідування встановлено, що 24 лютого родина знаходилися вдома. Діти не слухались. Батько накричав на сина, а потім розсердився та вдарив рукою по потилиці. Від удару хлопець впав та вдарився головою об залізну стійку ліжка, яке знаходилося в дитячій кімнаті. Після чого він почав погано ходити, весь час лежав на ліжку та скаржився на головний біль. 01 березня дитині стало зле, він почав задихатись та втратив свідомість. Батьки викликали швидку медичну допомогу.Раніше за медичною допомогою не звертались. У 2015 році 35-річний чоловік був умовно засуджений вироком Шевченківського районного суду Харківської області за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України за нанесення тяжких тілесних ушкоджень своєї донці.Чоловіку вручено підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 2, ч. 2, ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час слідчим вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу відносно чоловіка. Слідчі дії тривають.