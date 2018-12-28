Хлопець облив кислотою: хірург з Волині прооперував жінку, яка 9 років жила зі шрамами. ВІДЕО
Сьогодні, 16:09
Лікар з Волині Рослислав Валіхновський провів операції для жінки, яка 9 років жила зі страшними шрамами на обличчі та тілі. Завдяки цьому вона позбулась вад.
Про це йдеться на сайті ТСН.
Жінку звати Тетяна Васєнкова. Їй 30 років. Коли їй було 18, постраждала через нерозділене кохання.
«Колишній хлопець, за те, що я відмовила йому у відносинах, облив мене кислотою», – розповіла Тетяна.
Після 15-ти операцій у Тетяни ще залишилися значні рубці та рани, які спричиняли виражений біль.
В Інституті хірургії Доктора Валіхновського – Valikhnovski Surgery Institute – пацієнтці провели два етапи хірургічних втручань.
Завдяки цьому ліквідували набуті вади туловища та обличчя, відновили повноцінне дихання та форму носа.
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Про це йдеться на сайті ТСН.
Жінку звати Тетяна Васєнкова. Їй 30 років. Коли їй було 18, постраждала через нерозділене кохання.
«Колишній хлопець, за те, що я відмовила йому у відносинах, облив мене кислотою», – розповіла Тетяна.
Після 15-ти операцій у Тетяни ще залишилися значні рубці та рани, які спричиняли виражений біль.
В Інституті хірургії Доктора Валіхновського – Valikhnovski Surgery Institute – пацієнтці провели два етапи хірургічних втручань.
Завдяки цьому ліквідували набуті вади туловища та обличчя, відновили повноцінне дихання та форму носа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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