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На Рівненщині викрили військових і цивільних, що торгували вибухівкою. ФОТО

На Рівненщині викрили військових і цивільних, що торгували вибухівкою. ФОТО
На Рівненщині СБУ заблокувала збут військових засобів ураження, повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

У межах досудового слідства слідчі та оперативники спецслужби задокументували двох цивільних осіб та військовослужбовця інженерно-саперної групи однієї із військових частин, які організували збут вибухових речовин, що використовувались під час утилізації боєприпасів.

Правоохоронці затримали військовослужбовця на Рівненському військовому полігоні при збуті понад шести кілограмів тротилу та п’яти електродетонаторів.
На Рівненщині викрили військових і цивільних, що торгували вибухівкою. ФОТО

Співробітники СБ України встановили, що загалом реалізовано майже сорок кілограмів тротилу та понад двісті електродетонаторів.

Під час санкціонованих слідчих дій у помешканні зловмисника правоохоронці також вилучили дві гранати РГД-5 із запалами та ще понад 100 електродетонаторів до тротилових шашок.
На Рівненщині викрили військових і цивільних, що торгували вибухівкою. ФОТО

Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Стосовного його спільників тривають процесуальні дії.

Операція із викриття торгівців зброєю проводилась під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури.

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Теги: Рівненщина, служба безпеки. вибухівка
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