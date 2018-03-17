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Волинські синоптики прогнозують потепління. ВІДЕО

Волинські синоптики прогнозують потепління. ВІДЕО
Зимові хуги позаду - прийшов час погожих та сонячних днів. Однак зима так просто не відступає і на вихідних на волинян чекають морози.

Йдеться в сюжеті 12 каналу.

Однак провідний синоптик волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганчук радить не засмучуватися, адже з початком нового тижня може буде сміливо ховати шуби та пуховики у шафу до наступного сезону.

"З 4 березня і майже до кінця тижня весняна погода повернеться до нашого краю. Це буде зумовлено теплими повітряними масами із південного заходу. Вони будуть не дуже вологі, тому буде мінлива хмарність і місцями невеликий дощ. Вночі температура буде від 0 до 3 градусів тепла, а вдень переважаме від 6 до 8 градусів тепла", - розповіла Світлана Дриганчук.

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Теги: погода, потепління, прогноз
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