Волинські синоптики прогнозують потепління. ВІДЕО

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Зимові хуги позаду - прийшов час погожих та сонячних днів. Однак зима так просто не відступає і на вихідних на волинян чекають морози.
Йдеться в сюжеті 12 каналу.
Однак провідний синоптик волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганчук радить не засмучуватися, адже з початком нового тижня може буде сміливо ховати шуби та пуховики у шафу до наступного сезону.
"З 4 березня і майже до кінця тижня весняна погода повернеться до нашого краю. Це буде зумовлено теплими повітряними масами із південного заходу. Вони будуть не дуже вологі, тому буде мінлива хмарність і місцями невеликий дощ. Вночі температура буде від 0 до 3 градусів тепла, а вдень переважаме від 6 до 8 градусів тепла", - розповіла Світлана Дриганчук.
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Йдеться в сюжеті 12 каналу.
Однак провідний синоптик волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганчук радить не засмучуватися, адже з початком нового тижня може буде сміливо ховати шуби та пуховики у шафу до наступного сезону.
"З 4 березня і майже до кінця тижня весняна погода повернеться до нашого краю. Це буде зумовлено теплими повітряними масами із південного заходу. Вони будуть не дуже вологі, тому буде мінлива хмарність і місцями невеликий дощ. Вночі температура буде від 0 до 3 градусів тепла, а вдень переважаме від 6 до 8 градусів тепла", - розповіла Світлана Дриганчук.
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