Волинські синоптики прогнозують потепління. ВІДЕО





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Однак провідний синоптик волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганчук радить не засмучуватися, адже з початком нового тижня може буде сміливо ховати шуби та пуховики у шафу до наступного сезону.



"З 4 березня і майже до кінця тижня весняна погода повернеться до нашого краю. Це буде зумовлено теплими повітряними масами із південного заходу. Вони будуть не дуже вологі, тому буде мінлива хмарність і місцями невеликий дощ. Вночі температура буде від 0 до 3 градусів тепла, а вдень переважаме від 6 до 8 градусів тепла", - розповіла Світлана Дриганчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зимові хуги позаду - прийшов час погожих та сонячних днів. Однак зима так просто не відступає і на вихідних на волинян чекають морози.Йдеться в сюжеті 12 каналу Однак провідний синоптик волинського гідрометеоцентрурадить не засмучуватися, адже з початком нового тижня може буде сміливо ховати шуби та пуховики у шафу до наступного сезону."З 4 березня і майже до кінця тижня весняна погода повернеться до нашого краю. Це буде зумовлено теплими повітряними масами із південного заходу. Вони будуть не дуже вологі, тому буде мінлива хмарність і місцями невеликий дощ. Вночі температура буде від 0 до 3 градусів тепла, а вдень переважаме від 6 до 8 градусів тепла", - розповіла Світлана Дриганчук.

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