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Волинські митники виявили більше 100 випадків заниження вартості автомобілів, завезених з Литви

Волинські митники виявили більше 100 випадків заниження вартості автомобілів, завезених з Литви
У 2018-му році 102 запити з Республіки Литва виявили недостовірно вказану (занижену) вартість автомобілів.

Про це в ефірі Суспільного повідомила в.о. заступника начальника Волинської митниці ДФС Тетяна Кравець.

"За минулий рік нам прийшло 102 запита з Республіки Литва, які стосувалися експорту литовських автомобілів. Тобто, це ті автомобілі, які виїхали з Литви, незрозуміло які інвойси нам намалювали і по 102 випадках їхня вартість була занижена", - розповіла Тетяна Кравець.

До слова на Волині власники "євроблях" оскаржують у судах завищену митну вартість автомобіля.

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Теги: митниця, євробляхи
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