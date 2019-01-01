Волинські митники виявили більше 100 випадків заниження вартості автомобілів, завезених з Литви
Сьогодні, 17:25
У 2018-му році 102 запити з Республіки Литва виявили недостовірно вказану (занижену) вартість автомобілів.
Про це в ефірі Суспільного повідомила в.о. заступника начальника Волинської митниці ДФС Тетяна Кравець.
"За минулий рік нам прийшло 102 запита з Республіки Литва, які стосувалися експорту литовських автомобілів. Тобто, це ті автомобілі, які виїхали з Литви, незрозуміло які інвойси нам намалювали і по 102 випадках їхня вартість була занижена", - розповіла Тетяна Кравець.
До слова на Волині власники "євроблях" оскаржують у судах завищену митну вартість автомобіля.
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Про це в ефірі Суспільного повідомила в.о. заступника начальника Волинської митниці ДФС Тетяна Кравець.
"За минулий рік нам прийшло 102 запита з Республіки Литва, які стосувалися експорту литовських автомобілів. Тобто, це ті автомобілі, які виїхали з Литви, незрозуміло які інвойси нам намалювали і по 102 випадках їхня вартість була занижена", - розповіла Тетяна Кравець.
До слова на Волині власники "євроблях" оскаржують у судах завищену митну вартість автомобіля.
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