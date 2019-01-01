На Волині – аварія за участі патрульних та BMW X5. ФОТО
Сьогодні, 19:56
У селі Тростянець, Ківерцівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі поліцейського автомобіля.
Світлини з місця аварії у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька" опублікував Максим Троцюк.
Зі світлин стало зрозуміло, що автомобіль поліції марки ISUZU та позашляховик BMW X5 зазнали механічних пошкоджень.
Інформації про потерпілих немає, як і невідомо, хто став винуватцем аварії.
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Світлини з місця аварії у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька" опублікував Максим Троцюк.
Зі світлин стало зрозуміло, що автомобіль поліції марки ISUZU та позашляховик BMW X5 зазнали механічних пошкоджень.
Інформації про потерпілих немає, як і невідомо, хто став винуватцем аварії.
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Коментарі 2
це НЕ патрульні, писаки!
Цікаво чи є така стаття для "поліції": "ну непобачив". Одні збиткі тількі роблять, а в інших нормальних людей автомобілі забирають, пі_______си!!!!!!!!!!
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