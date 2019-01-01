На Волині – аварія за участі поліції та BMW X5. ФОТО





Світлини з місця аварії у facebook-спільноті Максим Троцюк.



Зі світлин стало зрозуміло, що автомобіль поліції марки ISUZU та позашляховик BMW X5 зазнали механічних пошкоджень.



Інформації про потерпілих немає, як і невідомо, хто став винуватцем аварії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тростянець, Ківерцівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі поліцейського автомобіля.Світлини з місця аварії у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька" опублікувавЗі світлин стало зрозуміло, що автомобіль поліції марки ISUZU та позашляховик BMW X5 зазнали механічних пошкоджень.Інформації про потерпілих немає, як і невідомо, хто став винуватцем аварії.

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