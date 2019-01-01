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На Волині – аварія за участі поліції та BMW X5. ФОТО

На Волині – аварія за участі поліції та BMW X5. ФОТО
У селі Тростянець, Ківерцівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі поліцейського автомобіля.

Світлини з місця аварії у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька" опублікував Максим Троцюк.

Зі світлин стало зрозуміло, що автомобіль поліції марки ISUZU та позашляховик BMW X5 зазнали механічних пошкоджень.

Інформації про потерпілих немає, як і невідомо, хто став винуватцем аварії.
На Волині – аварія за участі поліції та BMW X5. ФОТО

На Волині – аварія за участі поліції та BMW X5. ФОТО
На Волині – аварія за участі поліції та BMW X5. ФОТО
На Волині – аварія за участі поліції та BMW X5. ФОТО


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Теги: патрульні, поліція, аварія, Тростянець
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Коментарі 1
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Цікаво чи є така стаття для "поліції": "ну непобачив". Одні збиткі тількі роблять, а в інших нормальних людей автомобілі забирають, пі_______си!!!!!!!!!!
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