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Волинський лікар розповів, чи може вагітна, яка хворіє на кір, заразити немовля

Волинський лікар розповів, чи може вагітна, яка хворіє на кір, заразити немовля
Головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський розповів, чи може кір у вагітних передатися новонародженим.

Про це він розповів у інтерв'ю газеті "Волинь".

За словами лікарня, у Волинській обласній інфекційній лікарні лікувалися вагітні з кором.

"Звичайно, такі хворі вимагають особливого підходу. По-перше, не всі ліки у цих випадках можна використовувати, аби не зашкодити плоду, по-друге, жінки потребують і психологічної підтримки, вони хвилюються, впадають в істерики, переживаючи за дітей. Наскільки мені відомо, у наших пацієнток все обійшлося благополучно", – сказав Руслан Морочковський.

Він додав, що кір передається новонародженим у тих випадках, коли мама хворіє безпосередньо перед пологами.

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Теги: вагітність, кір, хвороба, лікар, інфекція
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