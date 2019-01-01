Волинський лікар розповів, чи може вагітна, яка хворіє на кір, заразити немовля

Руслан Морочковський розповів, чи може кір у вагітних передатися новонародженим.



Про це він розповів у інтерв'ю газеті



За словами лікарня, у Волинській обласній інфекційній лікарні лікувалися вагітні з кором.



"Звичайно, такі хворі вимагають особливого підходу. По-перше, не всі ліки у цих випадках можна використовувати, аби не зашкодити плоду, по-друге, жінки потребують і психологічної підтримки, вони хвилюються, впадають в істерики, переживаючи за дітей. Наскільки мені відомо, у наших пацієнток все обійшлося благополучно", – сказав Руслан Морочковський.



Він додав, що кір передається новонародженим у тих випадках, коли мама хворіє безпосередньо перед пологами.

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