Волинський лікар розповів, чи може вагітна, яка хворіє на кір, заразити немовля
Сьогодні, 21:15
Головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський розповів, чи може кір у вагітних передатися новонародженим.
Про це він розповів у інтерв'ю газеті "Волинь".
За словами лікарня, у Волинській обласній інфекційній лікарні лікувалися вагітні з кором.
"Звичайно, такі хворі вимагають особливого підходу. По-перше, не всі ліки у цих випадках можна використовувати, аби не зашкодити плоду, по-друге, жінки потребують і психологічної підтримки, вони хвилюються, впадають в істерики, переживаючи за дітей. Наскільки мені відомо, у наших пацієнток все обійшлося благополучно", – сказав Руслан Морочковський.
Він додав, що кір передається новонародженим у тих випадках, коли мама хворіє безпосередньо перед пологами.
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Про це він розповів у інтерв'ю газеті "Волинь".
За словами лікарня, у Волинській обласній інфекційній лікарні лікувалися вагітні з кором.
"Звичайно, такі хворі вимагають особливого підходу. По-перше, не всі ліки у цих випадках можна використовувати, аби не зашкодити плоду, по-друге, жінки потребують і психологічної підтримки, вони хвилюються, впадають в істерики, переживаючи за дітей. Наскільки мені відомо, у наших пацієнток все обійшлося благополучно", – сказав Руслан Морочковський.
Він додав, що кір передається новонародженим у тих випадках, коли мама хворіє безпосередньо перед пологами.
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