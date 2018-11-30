Під Києвом поліцейський на смерть збив пішохода на переході і втік
Сьогодні, 21:47
У Броварах поліцейський збив на смерть чоловіка, який переходив пішохідний перехід і зник з місця події, повідомляє прес-служба Нацполіції.
Потерпілий помер на місці через отримані травми, які були несумісні з життям.
Пізніше винуватець ДТП прийшов у відділення поліції і повідомив, що втік з місця аварії, щоб самостійно з’явитися у відділок і розповісти про подію.
Також з’ясувалося, що водій є співробітником одного з підрозділів Нацполіції України.
За даними ДБР, поліцейський перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За фактом відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання про затримання чоловіка.
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Потерпілий помер на місці через отримані травми, які були несумісні з життям.
Пізніше винуватець ДТП прийшов у відділення поліції і повідомив, що втік з місця аварії, щоб самостійно з’явитися у відділок і розповісти про подію.
Також з’ясувалося, що водій є співробітником одного з підрозділів Нацполіції України.
За даними ДБР, поліцейський перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За фактом відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання про затримання чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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