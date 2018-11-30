Під Києвом поліцейський на смерть збив пішохода на переході і втік





Потерпілий помер на місці через отримані травми, які були несумісні з життям.



Пізніше винуватець ДТП прийшов у відділення поліції і повідомив, що втік з місця аварії, щоб самостійно з’явитися у відділок і розповісти про подію.



Також з’ясувалося, що водій є співробітником одного з підрозділів Нацполіції України.



За даними



За фактом відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання про затримання чоловіка.

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