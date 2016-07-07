У Харкові вибухнуло авто водоканалу – загинув комунальник. ВІДЕО





Вибух балона на машині стався о 15.05, повідомляє



Комунальники проводили ремонтні роботи водогону.



За даними місцевих ЗМІ, у момент вибуху двоє працівників водоканалу знаходилися в машині, один встиг вибігти, а інший залишився і загинув.



Судячи з відео, вибух був дуже сильний вибух – від авто лишилася лише кабіна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Радіотехнічній у Харкові внаслідок вибуху газового балона на автомобілі ГАЗ, що належить водоканалу, загинув співробітник комунального підприємства.Вибух балона на машині стався о 15.05, повідомляє обласна поліція Комунальники проводили ремонтні роботи водогону.За даними місцевих ЗМІ, у момент вибуху двоє працівників водоканалу знаходилися в машині, один встиг вибігти, а інший залишився і загинув.Судячи з відео, вибух був дуже сильний вибух – від авто лишилася лише кабіна.

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