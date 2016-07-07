У Харкові вибухнуло авто водоканалу – загинув комунальник. ВІДЕО
Сьогодні, 00:14
На вулиці Радіотехнічній у Харкові внаслідок вибуху газового балона на автомобілі ГАЗ, що належить водоканалу, загинув співробітник комунального підприємства.
Вибух балона на машині стався о 15.05, повідомляє обласна поліція.
Комунальники проводили ремонтні роботи водогону.
За даними місцевих ЗМІ, у момент вибуху двоє працівників водоканалу знаходилися в машині, один встиг вибігти, а інший залишився і загинув.
Судячи з відео, вибух був дуже сильний вибух – від авто лишилася лише кабіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вибух балона на машині стався о 15.05, повідомляє обласна поліція.
Комунальники проводили ремонтні роботи водогону.
За даними місцевих ЗМІ, у момент вибуху двоє працівників водоканалу знаходилися в машині, один встиг вибігти, а інший залишився і загинув.
Судячи з відео, вибух був дуже сильний вибух – від авто лишилася лише кабіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Бориса
Вікторовича вітають з днем народження
Останні новини
У Луцьку автомобіль переїхав чоловіка на смерть. ФОТО
Сьогодні, 01:20
У Харкові вибухнуло авто водоканалу – загинув комунальник. ВІДЕО
Сьогодні, 00:14
3 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Депутати vs школярі: у Володимирі визначали, хто розумніший. ФОТО
02 березень, 23:36
«Я б попросила для них смертну кару», – мама Каті Литкіної
02 березень, 22:28