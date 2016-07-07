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У Харкові вибухнуло авто водоканалу – загинув комунальник. ВІДЕО

У Харкові вибухнуло авто водоканалу – загинув комунальник. ВІДЕО
На вулиці Радіотехнічній у Харкові внаслідок вибуху газового балона на автомобілі ГАЗ, що належить водоканалу, загинув співробітник комунального підприємства.

Вибух балона на машині стався о 15.05, повідомляє обласна поліція.

Комунальники проводили ремонтні роботи водогону.

За даними місцевих ЗМІ, у момент вибуху двоє працівників водоканалу знаходилися в машині, один встиг вибігти, а інший залишився і загинув.

Судячи з відео, вибух був дуже сильний вибух – від авто лишилася лише кабіна.

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Теги: вибух, водоканал, газовий балон
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