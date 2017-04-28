Депутати vs школярі: у Володимирі визначали, хто розумніший. ФОТО





У заході взяли участь Максим Климюк, Валерій Зінкевич, Роман Горошкевич, Сергій Гранат, Григорій Цаль-Цалко та Іван Омельчук (депутатський корпус). Повідомляє



Їхніми суперниками були Максим Огороднійчук, Вікторія Пальонка, Марта Бутулай, Богдан Галета, Назар Савчук та Назар Веремійчик (учні шкіл).



До складу журі увійшли секретар міськради, заступник міського голови Олег Свідерський, методист управління освіти, молоді та спорту Оксана Стасюк, головний спеціаліст управління освіти, молоді та спорту Наталія Ярошук, головний спеціаліст управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради Вікторія Апасєєва та директор ЦПО Петро Зінкевич. Ведучою конкурсу була Ольга Міщан.





Між учасниками брейн-рингу відбувались справжні батли у знанні історії, архітектурних пам’яток світу та на інші теми, а ще вони вгадували імена героїв мультфільмів. Не обійшлося й без жартів капітана депутаської команди Максима Климюка, котрий не тільки влучно відповідав на запитання ведучої, а й додавав гумористичних ноток у відповідях.





Змагання тривали годину. В результаті перемогла команда депутатів, набравши 27 балів, що на два бали більше за команду лідерів учнівського самоврядування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Брейн-ринг «Сім промінців щастя» відбувся між лідерами учнівського самоврядування шкіл міста та депутатами міської ради у культурно-мистецькому центрі сьогодні, у перший день весни.У заході взяли участьта(депутатський корпус). Повідомляє Володимир Медіа Їхніми суперниками булита(учні шкіл).До складу журі увійшли секретар міськради, заступник міського голови, методист управління освіти, молоді та спорту, головний спеціаліст управління освіти, молоді та спорту, головний спеціаліст управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської радита директор ЦПО. Ведучою конкурсу булаМіж учасниками брейн-рингу відбувались справжні батли у знанні історії, архітектурних пам’яток світу та на інші теми, а ще вони вгадували імена героїв мультфільмів. Не обійшлося й без жартів капітана депутаської команди Максима Климюка, котрий не тільки влучно відповідав на запитання ведучої, а й додавав гумористичних ноток у відповідях.Змагання тривали годину. В результаті перемогла команда депутатів, набравши 27 балів, що на два бали більше за команду лідерів учнівського самоврядування.

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