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Військовим на передовій підвищать доплати

Військовим на передовій підвищать доплати
З першого квітня військовослужбовцям, які знаходяться на першій лінії передової підвищать грошове забезпечення на 2000 грн, а тим що на другій лінії – по тисячі грн.

Про це Петро Порошенко заявив під час перебування на опорному пункті українських десантників в районі проведення операції Об’єднаних сил, повідомляє прес-служба Глави держави.

«Я прийняв рішення і доручаю міністру підвищити рівень грошового забезпечення тих бійців, які знаходяться на передовій. Починаючи з першого квітня, я наказую, щоб грошове забезпечення – доплату на першій лінії підняти на 2000 грн. Мінімальна доплата має складати 12000 грн для кожного військовослужбовця», – зазначив Порошенко.

Він підкреслив, що на тисячу гривень має бути підвищена доплата на другій лінії і її рівень має бути доведено до 5500 грн.

Порошенко також наголосив на важливості забезпечення українських військових моряків, які боронять Азовське узбережжя.

«Під час виходу в море на бойові операції. Їм потрібно забезпечити таку саму доплату, як бійцям на першій лінії», – сказав він.

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Теги: Петро Порошенко, військові, доплата
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