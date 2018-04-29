У Луцьку автомобіль переїхав чоловіка на смерть. ФОТО
Сьогодні, 01:20
У Луцьку на вулиці Козакова трапилася смертельна ДТП.
Про це ІА "Конкурент" стало відомо з власних джерел.
Аварія відбулася біля фірми "Гарна Хата".
За словами очевидців, водій Dacia Logan вийшов на кілька хвилин з автомобіля, ймовірно, не поставивши його на ручне гальмо, через що транспорт покотився з гірки та роз'їхав на смерть чоловіка.
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Про це ІА "Конкурент" стало відомо з власних джерел.
Аварія відбулася біля фірми "Гарна Хата".
За словами очевидців, водій Dacia Logan вийшов на кілька хвилин з автомобіля, ймовірно, не поставивши його на ручне гальмо, через що транспорт покотився з гірки та роз'їхав на смерть чоловіка.
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