У Луцьку автомобіль переїхав чоловіка на смерть. ФОТО





Про це



Аварія відбулася біля фірми "Гарна Хата".



За словами очевидців, водій Dacia Logan вийшов на кілька хвилин з автомобіля, ймовірно, не поставивши його на ручне гальмо, через що транспорт покотився з гірки та роз'їхав на смерть чоловіка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Козакова трапилася смертельна ДТП.Про це ІА "Конкурент" стало відомо з власних джерел.Аварія відбулася біля фірми "Гарна Хата".За словами очевидців, водій Dacia Logan вийшов на кілька хвилин з автомобіля, ймовірно, не поставивши його на ручне гальмо, через що транспорт покотився з гірки та роз'їхав на смерть чоловіка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію