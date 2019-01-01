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Луцький маркетолог радить обирати інструменти реклами так само ретельно, як ліки

Луцький маркетолог радить обирати інструменти реклами так само ретельно, як ліки
Для рекламування товару чи компанії в інтернеті не існує універсального інструменту. Реклама у Фейсбуці, Інстаграмі, контекстна чи через e-mail-розсилку по-різному ефективна для різних бізнес-проектів. Головне – знайти свій дієвий інструмент.

Про це в інтерв’ю «Першому» розповів засновник і директор агентства Artefact.St, маркетолог Андрій Сірук.

«Універсального інструменту точно немає, бо цілі у бізнесів різні. Хтось хоче більше продажів в Луцьку, в Україні чи світі, а хтось – бути впізнаваним, змінити імідж. Наприклад, один наш клієнт казав: «Мене всі знають, але ніхто не купує». Ми провели мало не розслідування і з’ясували, що клієнти не вірять в його професійність. Тоді мета реклами була – змінити думку потенційних покупців про бізнес», - сказав він.

Маркетолог радить розпочинати саме з постановки цілей – для чого потрібна реклама і що за допомогою неї треба добитись.

«Це важливий етап роботи, але, на жаль, проходять його далеко не всі.

Дуже часто клієнти мають хибну думку про те, що їм підходить. Аргументують тим, що хтось їм так сказав або так зробили київські колеги. Але зовсім не факт, що це спрацює у вас. Це так само, як з ліками. Те, що допомогло твоїй тітці, зовсім не факт, що допоможе тобі. Я рекомендую слухати спеціалістів і робити тестові запуски реклами, які покажуть, чи працює той чи інший інструмент», - розповів Андрій Сірук.

Він пояснив, що одна з основних послуг агентства Artefact.St – контекстна реклама. Але при цьому собі її не робить, бо для агентства вона приводить клієнта, який не дуже цікавий – з надто малими рекламними бюджетами.

«Натомість беремо участь в конференціях, де виступаємо як спікери або партнери.

А ще тестові запуски потрібно робити для того, щоб перевірити, чи впораєтесь ви з ефектом від реклами, як би це дивно не звучало. Часто буває таке, що на прохання клієнта запускаємо багато реклами одразу, відбувається наплив клієнтів. Не раз бувало, що після цього власник просить призупинити рекламу, бо товари закінчились або менеджери не встигають брати трубку», – підсумував маркетолог.

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Теги: Андрій Сірук, реклама, маркетинг, компанія
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