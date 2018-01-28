Волинський лікар пояснив, у яких випадках хворих на кір треба госпіталізовувати
Сьогодні, 06:26
Головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні, кандидат медичних наук Руслан Морочковський розповів, що щеплення проти кору не захищає людину від інфекції.
Про це йдеться в інтерв'ю газети "Волинь".
"Відмітка про щеплення не завжди свідчить, що в людини справді є імунітет, захист. Також ситуацію ускладнює те, що кір сьогодні часто має атиповий перебіг. Скажімо, спочатку з’являються характерні прояви гепатиту, страждає печінка, а через день у хворого бачимо на шкірі характерні для кору висипання. Чи, наприклад, кладемо у стаціонар пацієнта з клінічними ознаками пневмонії, а призвідник запалення легень видає себе аж через деякий час", – розповідає лікар.
За словами Руслана Морочковського, це ускладнює діагностування та лікування. Хоча загалом кір не є тим захворюванням, яке вимагає обов’язкової госпіталізації.
"Хіба що за епідеміологічними показаннями, коли є загроза зараження, наприклад, усіх вихованців інтернату чи підопічних будинку престарілих. Або коли клінічні прояви хвороби дуже важкі", – додає він.
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Про це йдеться в інтерв'ю газети "Волинь".
"Відмітка про щеплення не завжди свідчить, що в людини справді є імунітет, захист. Також ситуацію ускладнює те, що кір сьогодні часто має атиповий перебіг. Скажімо, спочатку з’являються характерні прояви гепатиту, страждає печінка, а через день у хворого бачимо на шкірі характерні для кору висипання. Чи, наприклад, кладемо у стаціонар пацієнта з клінічними ознаками пневмонії, а призвідник запалення легень видає себе аж через деякий час", – розповідає лікар.
За словами Руслана Морочковського, це ускладнює діагностування та лікування. Хоча загалом кір не є тим захворюванням, яке вимагає обов’язкової госпіталізації.
"Хіба що за епідеміологічними показаннями, коли є загроза зараження, наприклад, усіх вихованців інтернату чи підопічних будинку престарілих. Або коли клінічні прояви хвороби дуже важкі", – додає він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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