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Волинський лікар пояснив, у яких випадках хворих на кір треба госпіталізовувати

Волинський лікар пояснив, у яких випадках хворих на кір треба госпіталізовувати
Головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні, кандидат медичних наук Руслан Морочковський розповів, що щеплення проти кору не захищає людину від інфекції.

Про це йдеться в інтерв'ю газети "Волинь".

"Відмітка про щеплення не завжди свідчить, що в людини справді є імунітет, захист. Також ситуацію ускладнює те, що кір сьогодні часто має атиповий перебіг. Скажімо, спочатку з’являються характерні прояви гепатиту, страждає печінка, а через день у хворого бачимо на шкірі характерні для кору висипання. Чи, наприклад, кладемо у стаціонар пацієнта з клінічними ознаками пневмонії, а призвідник запалення легень видає себе аж через деякий час", – розповідає лікар.

За словами Руслана Морочковського, це ускладнює діагностування та лікування. Хоча загалом кір не є тим захворюванням, яке вимагає обов’язкової госпіталізації.

"Хіба що за епідеміологічними показаннями, коли є загроза зараження, наприклад, усіх вихованців інтернату чи підопічних будинку престарілих. Або коли клінічні прояви хвороби дуже важкі", – додає він.

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Теги: лікар, кір, інфекція, госпіталізація
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