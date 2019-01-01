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В містечку на Волині планують реконструювати вуличне освітлення

В містечку на Волині планують реконструювати вуличне освітлення
На вулиці Брестській у Любешеві почастішали перебої з освітленням.

Це питання перебуває на контролі в селищного голови Олега Куха – повідомляють на сайті Любешівської ОТГ.

«Проблема функціонування вуличного освітлення по вулиці Брестській пов’язана, насамперед, зі зношеністю електричної мережі та вуличних ліхтарів, які давно вже потрібно замінити на нові. На превеликий жаль, так швидко, як би нам хотілося, це зробити неможливо. Потрібен не просто ремонт, а капітальний ремонт чи реконструкція (повітряний новий кабель, нові світильники). Ми включили це питання до порядку денного березневої сесії, під час якої будемо вносити зміни до бюджету. Сподіваюся, що депутати підтримають пропозицію виділення необхідних коштів, а це приблизно 80 тисяч гривень», – пояснює Олег Кух.

Над усуненням цієї проблеми нині працюють і в «Любешів-Комфорт-Сервісі». Комунальники змушені щотижня лагодити аварійний об’єкт. Директор підприємства Сергій Фальчик також пов’язує ситуацію щодо Брестської зі зношеною лінією вуличного освітлення, а ще з халатністю колишніх майстрів, які декілька років тому ремонтували там аварійне пошкодження.


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Теги: Любешів, вуличне освітлення, реконструкція
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