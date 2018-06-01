Тропічні зливи зі смерчами: чим загрожує Україні зміна клімату
Сьогодні, 04:15
В Україні зараз спостерігаються процеси зміни клімату і аномально теплі температури, за якими прийдуть зливи і навіть смерчі.
Про це розповіла завідувач відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі Апострофу.
За її словами, якщо середньодобова температура і далі буде перевищувати 5 градусів тепла, то вегетативний період може початися завчасно.
– Коли так рано починаються високі температури повітря, то це призводить до раннього початку розвитку інтенсивної конвекції. У свою чергу, це тягне за собою ранній початок гроз, шквалів, злив і навіть смерчів, – пояснила вона.
Балабух зазначила, що у цей час вологи в атмосфері багато, температура зростає і розвиваються потужні хмари.
Провідний науковий співробітник Інституту геофізики НАН України Світлана Бойченко такі зміни клімату називає цілком очікуваними.
– Зараз ми увійшли в черговий теплий період, подібний якому спостерігався в ранньому Середньовіччі (XI-XIII ст.), – розповіла вона.
Після нього, за її словами, у XV-XVII ст. спостерігався малий льодовиковий період, а зараз зайшли в новий теплий період, щоправда, ми його посилили своєю антропогенною діяльністю.
Раніше кліматологи попереджали, що 2019 рік може стати найспекотнішим за всю історію людства.
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Про це розповіла завідувач відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі Апострофу.
За її словами, якщо середньодобова температура і далі буде перевищувати 5 градусів тепла, то вегетативний період може початися завчасно.
– Коли так рано починаються високі температури повітря, то це призводить до раннього початку розвитку інтенсивної конвекції. У свою чергу, це тягне за собою ранній початок гроз, шквалів, злив і навіть смерчів, – пояснила вона.
Балабух зазначила, що у цей час вологи в атмосфері багато, температура зростає і розвиваються потужні хмари.
Провідний науковий співробітник Інституту геофізики НАН України Світлана Бойченко такі зміни клімату називає цілком очікуваними.
– Зараз ми увійшли в черговий теплий період, подібний якому спостерігався в ранньому Середньовіччі (XI-XIII ст.), – розповіла вона.
Після нього, за її словами, у XV-XVII ст. спостерігався малий льодовиковий період, а зараз зайшли в новий теплий період, щоправда, ми його посилили своєю антропогенною діяльністю.
Раніше кліматологи попереджали, що 2019 рік може стати найспекотнішим за всю історію людства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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