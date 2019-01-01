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У «Промені» виступить гурт «Один в каное»

У «Промені» виступить гурт «Один в каное»
2 квітня у «Промені» відбудеться концерт гурту «Один в каное».

Артисти вже вдруге виступлять у розважальному центрі.

Гурт демонструє, як музика, яка відмовилась від атрибутів та стереотипів вітчизняного музичного бачення, знаходить свого слухача та збирає повні зали прихильників.

Сила в простоті — такий мінімалістичний девіз втілений у всьому, що стосується цієї трійки — від інструментального діапазону до виконання композицій. Нове музичне звучання, глибокі
та ліричні тексти не залишають байдужими навіть найвибагливіших слухачів.

Наразі гурт займає перші сходинки музичних хіт-парадів, їхні пісні часто обирають для виступів на талант шоу України.

Гурт вже встиг побувати з концертами в усіх великих містах України, виступав у Чехії, Франції, Англії, Білорусі, Молдові, Польщі, взяв участь у багатьох фестивалях. Один в Каное є першим в історії України гуртом, який виступив в Кембриджському університеті у
Британії.

Квитки за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/odin_v_kanoe

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Теги: Промінь, конценрт, Один в каное
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