У «Промінь» приїдуть актори серіалу «#Школа»





Шанувальники матимуть змогу зустрітися з Анною Трінчер (Ната), Олександром Петренко (Паша), Марією Кондратенко (Соня) та іншими, переглянути та взяти участь в унікальній інтерактивній виставі, у якій голосуванням оберуть переможця у змаганні 11-А і 10-Б та їхніх класних керівників.



Квитки вже у продажу:

http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/serial_shkola__fan_zustrich1

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