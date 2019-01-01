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У «Промінь» приїдуть актори серіалу «#Школа»

У «Промінь» приїдуть актори серіалу «#Школа»
4 квітня у РЦ «Промінь» відбудеться фан-зустріч з акторами українського серіалу «#Школа».

Шанувальники матимуть змогу зустрітися з Анною Трінчер (Ната), Олександром Петренко (Паша), Марією Кондратенко (Соня) та іншими, переглянути та взяти участь в унікальній інтерактивній виставі, у якій голосуванням оберуть переможця у змаганні 11-А і 10-Б та їхніх класних керівників.

Квитки вже у продажу:
http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/serial_shkola__fan_zustrich1

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Теги: Промінь, концерт, Школа
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