Волинь – третя в Україні за кількістю новобудов





У 2018 році прийняли в експлуатацію 371,3 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва, що на 20,4% більше порівняно з 2017 роком. За цим показником Волинь посіла 3 місце в державі, -



Найбільше розбудовувалась приміська територія обласного центру. Так, за площею прийнятого житла першість належала Луцькому району – 29,7% загальнообласного показника. Активно вводилось в експлуатацію житло у селах Липини (19,0% районного обсягу), Струмівка (11,2%), Рованці (9,8%), Боратин (8,7%), Підгайці (8,1%). Тут в основному будувалися котеджі та будинки садибного типу.



Друге місце за обсягами прийнятого житла посіло м.Луцьк, де переважало будівництво багатоквартирних будинків (85,3% міського обсягу).



Збільшення обсягів житлового будівництва спостерігалось у всіх районах та містах, крім м.Нововолинська, Ківерцівського та Любомльського районів.





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