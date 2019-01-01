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Пішки за пенсією: у волинському селі немає листоноші - пенсіоненри самі ходять за виплатами

Пішки за пенсією: у волинському селі немає листоноші - пенсіоненри самі ходять за виплатами
На Горохівщині у селі Новостав віднедавна не стало посади листоноші, аби отримати пенсію селяни пішки добираються у сусіднє село Горішнє.

наразі колектив Горішненського відділення поштового зв’язку складається з начальника відділення Галини Хамули і листоноші Євгенії Знаковської, - пише Волинь.

Їх праця дуже потрібна селам, адже пенсіонери з Новоставу теж змушені кожного місяця кілька кілометрів ходити пішки у Горішнє, щоб отримати пенсію. Посади листоноші в цьому селі віднедавна вже немає.


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Теги: листоноша, село, пенсія
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