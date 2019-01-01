Пішки за пенсією: у волинському селі немає листоноші - пенсіонери самі ходять за виплатами
Сьогодні, 20:05
На Горохівщині у селі Новостав віднедавна не стало посади листоноші, аби отримати пенсію селяни пішки добираються у сусіднє село Горішнє.
наразі колектив Горішненського відділення поштового зв’язку складається з начальника відділення Галини Хамули і листоноші Євгенії Знаковської, - пише Волинь.
Їх праця дуже потрібна селам, адже пенсіонери з Новоставу теж змушені кожного місяця кілька кілометрів ходити пішки у Горішнє, щоб отримати пенсію. Посади листоноші в цьому селі віднедавна вже немає.
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наразі колектив Горішненського відділення поштового зв’язку складається з начальника відділення Галини Хамули і листоноші Євгенії Знаковської, - пише Волинь.
Їх праця дуже потрібна селам, адже пенсіонери з Новоставу теж змушені кожного місяця кілька кілометрів ходити пішки у Горішнє, щоб отримати пенсію. Посади листоноші в цьому селі віднедавна вже немає.
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