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На Волині ще одна громада відмовилася бути у складі Московського патріархату

На Волині ще одна громада відмовилася бути у складі Московського патріархату
Громада села Охлопів Горохівського району прийняла рішення влитися у Православну церкву України.

Прафіяльні збори відбулися у суботу, 2 березня, - повідомляє Район.Горохів.

«За» висловилися усі 57 присутніх на голосуванні.

Настоятель Свято-Миколаївської церкви протоієрей Олександр Галузій, за нашою інформацією, наразі не визначився куди має прикмнути.

Додамо, що охлопівська парафія належить до Мар'янівського благочиння, де процес приєнання до ПЦУ відбуваєтсья дуже активно. Раніше історичне рішення уже прийняли у Борисковичах, Бранах, Бужанах, Довгові, Журавниках, Квасові, Миркові, Сільці, Широкому, Цегові (по цьому селу інформацію озвучували у Волинській ОДА).

За нашою інформацією, такі ж наміри мають православні жителі села Борочиче, у якому є дві церкви, але пристали на пропозицію священика відкласти процес до травня. Невідомою зараз є позиція кількох парафій цього блачгочиння, а це Пірванче, Мар'янівка, Ржищів і Пильгани.

Довідково.

Свято-Миколаївська церква у селі Охлопів Горохівського району Волинської області, пам'ятка архітектури національного значення (охоронний №105). Вважається найдавнішим прикладом точного перенесення плановопросторової структури дерев'яної церкви у муровану, що становило важливу тенденцію розвинту церковного будівництва на українському ґрунті. Церква є найдавнішою пам'яткою архітектури Горохівського району. У церкві є п'ятиярусний іконостас XVII ст. з невисоким рельєфом різьблення, що нагадує ренесансну білокам'яну різьбу Львова.


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Теги: церква, перехід, ПЦУ
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