Лучанин «спалився» перед патрульними, припаркувавши на газоні авто з підробленими докуемнтами
Сьогодні, 11:00
Патрульні виявили ознаки підробки у документах на автомобіль Renault Kangoo, який власник припаркував на газоні.
Про це інформує прес-служба патрульної поліції.
У суботу, 2 березня, водій припаркував свій Renault Kangoo на газоні, по вулиці Федорова.
Інспектори перевірили документи чоловіка і виявили ознаки підробки: рік випуску автомобіля, серія та номер свідоцтва про реєстрацію, номер кузова тощо не співпадали з даними, які є в базі.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Також патрульні встановили, що в цього ж водія вже вилучали інший транспортний засіб, на якому від їздив з підробленими документами.
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Про це інформує прес-служба патрульної поліції.
У суботу, 2 березня, водій припаркував свій Renault Kangoo на газоні, по вулиці Федорова.
Інспектори перевірили документи чоловіка і виявили ознаки підробки: рік випуску автомобіля, серія та номер свідоцтва про реєстрацію, номер кузова тощо не співпадали з даними, які є в базі.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Також патрульні встановили, що в цього ж водія вже вилучали інший транспортний засіб, на якому від їздив з підробленими документами.
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