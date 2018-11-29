Волинянин викопав на городі 14 протитанкових мін
Сьогодні, 12:00
Мешканець села Уляники Рожищенської району, копаючи города, натрапив на підозрілі предмети.
Подія трапилася у п'ятницю, 1 березня. Чоловік не став їх зачіпати і телефонував на 101,- інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Працівники групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Волинській області вилучили з землі 14 протитанкових мін та одну ручну гранату часів Другої світової війни. Усі вибухонебезпечні предмети знищені у встановленому порядку.
Волиняни, будьте обережні під час весняних польових робіт
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Подія трапилася у п'ятницю, 1 березня. Чоловік не став їх зачіпати і телефонував на 101,- інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Працівники групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Волинській області вилучили з землі 14 протитанкових мін та одну ручну гранату часів Другої світової війни. Усі вибухонебезпечні предмети знищені у встановленому порядку.
Волиняни, будьте обережні під час весняних польових робіт
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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