Волинянин викопав на городі 14 протитанкових мін





Подія трапилася у п'ятницю, 1 березня. Чоловік не став їх зачіпати і телефонував на 101,-



Працівники групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Волинській області вилучили з землі 14 протитанкових мін та одну ручну гранату часів Другої світової війни. Усі вибухонебезпечні предмети знищені у встановленому порядку.



Волиняни, будьте обережні під час весняних польових робіт









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець села Уляники Рожищенської району, копаючи города, натрапив на підозрілі предмети.Подія трапилася у п'ятницю, 1 березня. Чоловік не став їх зачіпати і телефонував на 101,- інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.Працівники групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Волинській області вилучили з землі 14 протитанкових мін та одну ручну гранату часів Другої світової війни. Усі вибухонебезпечні предмети знищені у встановленому порядку.Волиняни, будьте обережні під час весняних польових робіт

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