На Волині молодий фельдшер зробив ремонт у сільському ФАПі, аби лікувати людей





Професійну освіту Андрій Лучко здобув у Ковельському медичному коледжі, завідувачем ФАПу у Вілиці став у 19 років, також опікується пацієнтами з сусіднього с. Плоске. Про це пише журналістка Мирослава Цюп'ях у газеті «Новий погляд+», -



Молодий фельдшер вже 7-й рік допомагає місцевим мешканцям. До нього на лікування, а інколи й просто за порадою, йдуть і старі, і молоді.



Щодня у ФАП приходять 3-6 людей. Причини звернень різні: артеріальна гіпертензія, бронхіт, пневмонія, ГРВІ, грип.



«Тут хворі отримують невідкладну допомогу. Якщо є потреба, їдуть на обстеження в Шацьку районну лікарню. В екстрених випадках до людей приїжджає автомобіль швидкої допомоги. Були і такі ситуації, коли я змушений був везти хворих у медичний заклад на власному транспорті», – розповідає завідувач.



Зі своєї ініціативи і власноруч молодий фельдшер зробив у приміщенні ФАПу ремонт. Коли закривали стару лікарню в Шацьку, звідти медик привіз двері, лінолеум, вагонку. І сам створив комфортні умови для хворих у чотирьох кімнатах старенького медпункту.



Про свого підлеглого розповіла Алла Курчак, завідувачка Шацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини:



«Хоча в обов’язки фельдшера входить медичне обслуговування жителів сіл Вілиця і Плоске, втім, його пацієнтами є люди з усього Прип’ятського старостинського округу. Андрій Вікторович професіонал у своїй справі, відповідальний, ніколи нікому не відмовляє в допомозі. Він може працювати і в вихідні, часто телефонує до мене, запитує поради. До речі, за роки роботи на нього не надійшло жодної скарги, а з боку керівництва не було жодного зауваження щодо роботи».



Фельдшерсько-акушерський пункт – один з небагатьох соціальних об’єктів, який діє в маленькому віддаленому селі. І якщо в інших таких закладах вже задумуються про новітні технології та світові стандарти, то тут хочуть одного – щоб просто працював ФАП, очолюваний молодим професійним медиком. Бо це спокій людей, надія, безпека і впевненість у завтрашньому дні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Вілиця Шацького району 26-річний фельдшер самотужки відремонтував медичний заклад, аби щоденно надавати допомогу селянам.Професійну освітуздобув у Ковельському медичному коледжі, завідувачем ФАПу у Вілиці став у 19 років, також опікується пацієнтами з сусіднього с. Плоске. Про це пише журналістка Мирослава Цюп'ях у газеті «Новий погляд+», - інформує Район.Шацьк.Молодий фельдшер вже 7-й рік допомагає місцевим мешканцям. До нього на лікування, а інколи й просто за порадою, йдуть і старі, і молоді.Щодня у ФАП приходять 3-6 людей. Причини звернень різні: артеріальна гіпертензія, бронхіт, пневмонія, ГРВІ, грип.«Тут хворі отримують невідкладну допомогу. Якщо є потреба, їдуть на обстеження в Шацьку районну лікарню. В екстрених випадках до людей приїжджає автомобіль швидкої допомоги. Були і такі ситуації, коли я змушений був везти хворих у медичний заклад на власному транспорті», – розповідає завідувач.Зі своєї ініціативи і власноруч молодий фельдшер зробив у приміщенні ФАПу ремонт. Коли закривали стару лікарню в Шацьку, звідти медик привіз двері, лінолеум, вагонку. І сам створив комфортні умови для хворих у чотирьох кімнатах старенького медпункту.Про свого підлеглого розповіла, завідувачка Шацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини:«Хоча в обов’язки фельдшера входить медичне обслуговування жителів сіл Вілиця і Плоске, втім, його пацієнтами є люди з усього Прип’ятського старостинського округу. Андрій Вікторович професіонал у своїй справі, відповідальний, ніколи нікому не відмовляє в допомозі. Він може працювати і в вихідні, часто телефонує до мене, запитує поради. До речі, за роки роботи на нього не надійшло жодної скарги, а з боку керівництва не було жодного зауваження щодо роботи».Фельдшерсько-акушерський пункт – один з небагатьох соціальних об’єктів, який діє в маленькому віддаленому селі. І якщо в інших таких закладах вже задумуються про новітні технології та світові стандарти, то тут хочуть одного – щоб просто працював ФАП, очолюваний молодим професійним медиком. Бо це спокій людей, надія, безпека і впевненість у завтрашньому дні.

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