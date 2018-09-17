У 2018 році волинян поменшало на 3 тисячі





Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2019 року становила 1035,3 тис. осіб, з яких 52,2% – у міських поселеннях, решта – в сільській місцевості, -



За рік, що минув, кількість жителів зменшилась на 3127 осіб, серед причин - смертність та міграція.



Смертність перевищує народжуваність у Луцьку(-60), Ковелі(-47), Нововолинську(-300), Володимир-Волинську(-165) та в усіх районах за винятком Камінь-Каширського(+28), Ківерцівського(+26) та Луцького (+13).









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За рік, що минув, кількість жителів зменшилась на 3127 осіб – як за рахунок природного скорочення, так і міграційного.Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2019 року становила 1035,3 тис. осіб, з яких 52,2% – у міських поселеннях, решта – в сільській місцевості, - повідомляє Волинь.За рік, що минув, кількість жителів зменшилась на 3127 осіб, серед причин - смертність та міграція.Смертність перевищує народжуваність у Луцьку(-60), Ковелі(-47), Нововолинську(-300), Володимир-Волинську(-165) та в усіх районах за винятком Камінь-Каширського(+28), Ківерцівського(+26) та Луцького (+13).

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