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Релігійний скандал: на Волині священик Московського патріархату заявив, що приватизував церкву

Релігійний скандал: на Волині священик Московського патріархату заявив, що приватизував церкву
У селі Лобачівка Горохівського району триває скандал. Місцевий священик заявив, що церква його, бо він її приватизував, і буде правити для тих, хто з ним.

У неділю, 3 березня, він проводив Богослужіння, хоча люди уже перейшли до ПЦУ, - інформує "Волинь Online".

Священик продовжує проводити Богослужіння, хоча і більшість людей вирішили перейти до ПЦУ. На службу пішли лише ті декілька людей, які підтримують отця Михайла.

Також тимчасово для села Лобачівка призначили священика із іншого села. Місцеві мешканці мають зустрітися із ним сьогодні.


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Теги: церква, перехід, ПЦУ
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