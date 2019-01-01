Релігійний скандал: на Волині священик Московського патріархату заявив, що приватизував церкву





У неділю, 3 березня, він проводив Богослужіння, хоча люди уже перейшли до ПЦУ, -



Священик продовжує проводити Богослужіння, хоча і більшість людей



Також тимчасово для села Лобачівка призначили священика із іншого села. Місцеві мешканці мають зустрітися із ним сьогодні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лобачівка Горохівського району триває скандал. Місцевий священик заявив, що церква його, бо він її приватизував, і буде правити для тих, хто з ним.У неділю, 3 березня, він проводив Богослужіння, хоча люди уже перейшли до ПЦУ, - інформує "Волинь Online".Священик продовжує проводити Богослужіння, хоча і більшість людей вирішили перейти до ПЦУ. На службу пішли лише ті декілька людей, які підтримують отця Михайла.Також тимчасово для села Лобачівка призначили священика із іншого села. Місцеві мешканці мають зустрітися із ним сьогодні.

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