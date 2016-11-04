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У Луцьку з'явився білборд з вимогою покарати винуватця смертельної ДТП

У Луцьку з'явився білборд з вимогою покарати винуватця смертельної ДТП
У Луцьку розмістили білборд із вимогою покарати довічним ув’язненням винуватця аварії, в якій загинули таксист і молода жінка.

Зображення розмістили на вулиці Гордіюк в обласному центрі Волині, - повідомляє Волинь24.

На щиті зображений силует людини в окулярах і синій уніформі з погонами. На кожному з погонів і на кожному скельці окулярів написано: «40 градусів».

Білборд закликає: «Не будь байдужим. П’яний за кермом – за ґрати на все життя…».

Нижче – знак аварійної зупинки і двічі написано: «ДТП».

Під силуетом чоловіка напис в лапках: «ЕПИФАН».

У Луцьку з'явився білборд з вимогою покарати винуватця смертельної ДТП


Нагадаємо, два автомобілі зіткнулись в селі Дачне, що поблизу Луцька ввечері 21 лютого. В результаті зіткнення двоє осіб загинули на місці події, постраждала 9-річна дитина, яку госпіталізували в лікарню.

Як стало відомо пізніше, за кермом автомобіля Mercedes-Benz, який спричинив смертельну ДТП, перебував екс-очільник карного розшуку міста Луцька Геннадій Єпіфанович. Під час проведення огляду попередньо встановлено, що він був у стані алкогольного сп’яніння.

У Луцьку з'явився білборд з вимогою покарати винуватця смертельної ДТП


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Теги: білборд, ДТП, покарання
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