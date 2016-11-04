У Луцьку з'явився білборд з вимогою покарати винуватця смертельної ДТП
Сьогодні, 15:10
У Луцьку розмістили білборд із вимогою покарати довічним ув’язненням винуватця аварії, в якій загинули таксист і молода жінка.
Зображення розмістили на вулиці Гордіюк в обласному центрі Волині, - повідомляє Волинь24.
На щиті зображений силует людини в окулярах і синій уніформі з погонами. На кожному з погонів і на кожному скельці окулярів написано: «40 градусів».
Білборд закликає: «Не будь байдужим. П’яний за кермом – за ґрати на все життя…».
Нижче – знак аварійної зупинки і двічі написано: «ДТП».
Під силуетом чоловіка напис в лапках: «ЕПИФАН».
Нагадаємо, два автомобілі зіткнулись в селі Дачне, що поблизу Луцька ввечері 21 лютого. В результаті зіткнення двоє осіб загинули на місці події, постраждала 9-річна дитина, яку госпіталізували в лікарню.
Як стало відомо пізніше, за кермом автомобіля Mercedes-Benz, який спричинив смертельну ДТП, перебував екс-очільник карного розшуку міста Луцька Геннадій Єпіфанович. Під час проведення огляду попередньо встановлено, що він був у стані алкогольного сп’яніння.
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Зображення розмістили на вулиці Гордіюк в обласному центрі Волині, - повідомляє Волинь24.
На щиті зображений силует людини в окулярах і синій уніформі з погонами. На кожному з погонів і на кожному скельці окулярів написано: «40 градусів».
Білборд закликає: «Не будь байдужим. П’яний за кермом – за ґрати на все життя…».
Нижче – знак аварійної зупинки і двічі написано: «ДТП».
Під силуетом чоловіка напис в лапках: «ЕПИФАН».
Нагадаємо, два автомобілі зіткнулись в селі Дачне, що поблизу Луцька ввечері 21 лютого. В результаті зіткнення двоє осіб загинули на місці події, постраждала 9-річна дитина, яку госпіталізували в лікарню.
Як стало відомо пізніше, за кермом автомобіля Mercedes-Benz, який спричинив смертельну ДТП, перебував екс-очільник карного розшуку міста Луцька Геннадій Єпіфанович. Під час проведення огляду попередньо встановлено, що він був у стані алкогольного сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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