Погода у Луцьку на понеділок, 4 березня

У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.Температура повітря вдень коливатиметься від 7 до 11 теплих градусів, а вже ввечері опуститься назад до 7 градусів тепла.Здавна існує переказ, що у цей день не слід дивитись на зірки, що падають, оскільки це погана прикмета.Якщо у цей день у лісі зустріти білого зайця - сніг обов'язково ще випаде. А якщо пощастить побачити чайку у небі, значить лід скоро розтане. Часто у цей день посилюється вітер.