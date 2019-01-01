Погода у Луцьку на понеділок, 4 березня
Сьогодні, 21:01
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Температура повітря вдень коливатиметься від 7 до 11 теплих градусів, а вже ввечері опуститься назад до 7 градусів тепла.
Здавна існує переказ, що у цей день не слід дивитись на зірки, що падають, оскільки це погана прикмета.
Якщо у цей день у лісі зустріти білого зайця - сніг обов'язково ще випаде. А якщо пощастить побачити чайку у небі, значить лід скоро розтане. Часто у цей день посилюється вітер.
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Температура повітря вдень коливатиметься від 7 до 11 теплих градусів, а вже ввечері опуститься назад до 7 градусів тепла.
Здавна існує переказ, що у цей день не слід дивитись на зірки, що падають, оскільки це погана прикмета.
Якщо у цей день у лісі зустріти білого зайця - сніг обов'язково ще випаде. А якщо пощастить побачити чайку у небі, значить лід скоро розтане. Часто у цей день посилюється вітер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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