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Погода у Луцьку на понеділок, 4 березня

Погода у Луцьку на понеділок, 4 березня
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.

Температура повітря вдень коливатиметься від 7 до 11 теплих градусів, а вже ввечері опуститься назад до 7 градусів тепла.

Здавна існує переказ, що у цей день не слід дивитись на зірки, що падають, оскільки це погана прикмета.

Якщо у цей день у лісі зустріти білого зайця - сніг обов'язково ще випаде. А якщо пощастить побачити чайку у небі, значить лід скоро розтане. Часто у цей день посилюється вітер.


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Теги: погода, прогноз
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