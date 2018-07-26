Селяни влаштували сміттєзвалище у заплаві річки Стир
Сьогодні, 18:20
У селі Підгайці Луцького райну чоловіки вивезли будівельне сміття на заплаву річки Стир.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Володимир Гнатюк.
Чоловіки, які вивозили сміття трактором розказали, що зробили це, бо так роблять всі. Мовляв, не знали про те, що викидати там сміття заборонено.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав Володимир Гнатюк.
Чоловіки, які вивозили сміття трактором розказали, що зробили це, бо так роблять всі. Мовляв, не знали про те, що викидати там сміття заборонено.
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