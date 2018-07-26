Селяни влаштували сміттєзвалище у заплаві річки Стир





Про це на своїй сторінці у Facebook



Чоловіки, які вивозили сміття трактором розказали, що зробили це, бо так роблять всі. Мовляв, не знали про те, що викидати там сміття заборонено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Підгайці Луцького райну чоловіки вивезли будівельне сміття на заплаву річки Стир.Про це на своїй сторінці у Facebook написав Володимир Гнатюк.Чоловіки, які вивозили сміття трактором розказали, що зробили це, бо так роблять всі. Мовляв, не знали про те, що викидати там сміття заборонено.

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