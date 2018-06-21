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Лучан закликають допомогти безхатьку, який босяком ходить по коридорах лікарні

Лучан закликають допомогти безхатьку, який босяком ходить по коридорах лікарні
Лучан просять допомогти одягом та ліками чоловіку, який наразі перебуває у другій лікарні.

Про це у групі «Теревені про Луцьк» у Facebook повідомила Наталія Мелянюк.

«Люди, поможіть чоловікові, 63 роки, лежить в коридорі в другій лікарні, діагностика 7-ий поверх. Два дні назад жив на вулиці пересувається на милицях, йому нема у що одягнутися. Ходить босими ногами по кафелю, на вигляд не п'яниця, адекватний, чистий, ввічливий. Каже, що нічого йому не треба. Поможіть хто чим може: одежою, грошима на ліки (список медикаментів, лежить біля ліжка). Можливо, хтось поможе оформити в дім пристарілих після лікування. Звати Володимир Антонович Наумюк. Каже, що має дочку, яку звати Ірина (прізвище по-чоловіку не знає)», - йдеться у повідомленні.

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Теги: допомога, безхатько, лікарня
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