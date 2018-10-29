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У Луцьку відбулися спортивні змагання на підтримку дітей із Spina bifida

У Луцьку відбулися спортивні змагання на підтримку дітей із Spina bifida
У культурно-розважальному комплексі AdrenalinCity вперше відбувся Відкритий Кубок Західної України із жиму лежачи, станової тяги, Push&Pull та багатоповторного жиму, підйому штанги на біцепси серед чоловіків та жінок згідно правил WPA.

Організаторами заходу стали Всесвітній Альянс Пауерліфтингу в Україні за підтримки Луцької міської ради та Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна», - повідомляють на сайті Луцької міської ради.

Метою змагань було не тільки популяризувати пауерліфтинг в Україні, а й допомогти дітям із хворобою «Spina bifida»: зібрані кошти будуть передані фонду «Діти без кордонів».

На урочисте відкриття завітали радник міського голови Ігор Поліщук, депутат Луцької міської ради Андрій Авраменко, директор КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Наталія Назарук та президент WPA України Вадим Коцага.

Спортивний захід розпочався вальсом у неповторному виконанні Ярослави Чеклової.


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Теги: Луцьк, турнір
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