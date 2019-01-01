На Волині громада тричі проголосувала за перехід до ПЦУ. ВІДЕО





Збори відбулися у старому приміщенні у центрі села. У них участь взяло близько 150-ти чоловік. Окрім селян на збори завітали представники ПЦУ, священики із сусідніх сіл. Отець Богдан, який править у місцевому храмі, не прийшов. Повідомляє інтернет-видання



Нагадаємо, що 27-го лютого увечері в селі відбулися підготовчі збори. На них здійснили підрахунок голосів, які мешканці Сусваля залишали на спеціальних бланках. Зідно з результатами підрахунку бланків,



Нагадаємо також, що 24-го лютого у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбулися збори, про які не повідомили громаду. Як повідомив настоятель храму отець Богдан, тоді голосували не за перехід до ПЦУ, а за підтримку УПЦ. 40 голосів збрали за підтримку, а 9- проти.



Мешканці села стверджували, що результати таких зборів недійсні. Тому 25-го лютого вирішили створити ініціативну групу, яка опитала мешканців села про те, чи хочуть вони переходу до ПЦУ.



На вже третіх зборах, 3-го березня присутні віддали 144 голоси за ПЦУ, 4 були проти. На зібранні також вирішили, що громада ще раз проситиме перейти в ПЦУ разом з ними священика Богдана.



Варто відзначити, що перед будівлею, де проходили збори, знаходилося чимало правоохоронців. Були побоювання, що можуть бути конфлікти. Проте все пройшло мирно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В неділю, 3-го березня у селі Сусваль Володимир-Волинського району відбулися збори, на яких піднімалося питання переходу до ПЦУ.Збори відбулися у старому приміщенні у центрі села. У них участь взяло близько 150-ти чоловік. Окрім селян на збори завітали представники ПЦУ, священики із сусідніх сіл. Отець, який править у місцевому храмі, не прийшов. Повідомляє інтернет-видання "БУГ" Нагадаємо, що 27-го лютого увечері в селі відбулися підготовчі збори. На них здійснили підрахунок голосів, які мешканці Сусваля залишали на спеціальних бланках. Зідно з результатами підрахунку бланків, 337 селян проголосували за перехід до ПЦУ , за те, щоб лишитися в УПЦ – 44, утрималися – 14, 1 бланк був недійсним.Нагадаємо також, що 24-го лютого у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбулися збори, про які не повідомили громаду. Як повідомив настоятель храму отець Богдан, тоді голосували не за перехід до ПЦУ, а за підтримку УПЦ. 40 голосів збрали за підтримку, а 9- проти.Мешканці села стверджували, що результати таких зборів недійсні. Тому 25-го лютого вирішили створити ініціативну групу, яка опитала мешканців села про те, чи хочуть вони переходу до ПЦУ.На вже третіх зборах, 3-го березня присутні віддали 144 голоси за ПЦУ, 4 були проти. На зібранні також вирішили, що громада ще раз проситиме перейти в ПЦУ разом з ними священика Богдана.Варто відзначити, що перед будівлею, де проходили збори, знаходилося чимало правоохоронців. Були побоювання, що можуть бути конфлікти. Проте все пройшло мирно.

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