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«Укрзалізниця» суттєво підвищить ціни на квитки

«Укрзалізниця» суттєво підвищить ціни на квитки
Державний перевізник «Укрзалізниця» двічі підніматиме вартість квитків, оскільки в 2018 році збиток від пасажирських перевезень досяг 10 млрд грн. Про це повідомив директор з економіки та фінансів компанії Андрій Рязанцев.

Пасажирські перевезення, які повинні фінансуватися з державного бюджету, з 1996 року не отримали ані копійки й наразі субсидуються за рахунок виконання «вантажних послуг», заявив представник «Укрзалізниці», – передає NewFormat.

У минулому році збитки «Укрзалізниці» від подорожей українців потягами сягнули більше 10 млрд грн, повідомив керівник економічного відділу.

Вартість палива та електроенергії постійно зростає, нагадав він, підкресливши, що «Укразалізниця» вимушена коригувати ціну на квитки.

До того ж, зазначив він, що відсутність відшкодування за перевезення пільгових категорій громадян, яке покладене на місцеві органи самоврядування, додає підприємству збільшення збитків ще на 800 мільйонів гривень на рік.


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Теги: Укрзалізниця, квиток, потяг, ціна
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