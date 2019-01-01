Перенесла 25 блоків хіміотерапії: необхідна допомога 15-річній волинянці, яку виховує бабуся
Сьогодні, 22:20
П'ятнадцятирічна Яна Сорочук зі Сатровижівського району потребує дороговартісного лікування.
Дівчинку виховує бабуся, яка й оплачує лікування.
В 2015 році школярці поставили діагноз остеосаркома в/з малогомілкової кістки з метастазами в легені, токсичний гепатит.
Свого часу дівчина перенесла операцію та 25 блоків хіміотерапії. Та нещодавно у неї стався рецидив.
Нині Яна Сорочук потребує дороговартісного лікування, яке бабуся не може оплатити самостійно.
Відтак, усіх небайдужих закликають допомогти сім'ї.
Світлана Сорочук (бабуся хворої дівчинки):
097 949 37 57
5168 7427 0876 8811
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Дівчинку виховує бабуся, яка й оплачує лікування.
В 2015 році школярці поставили діагноз остеосаркома в/з малогомілкової кістки з метастазами в легені, токсичний гепатит.
Свого часу дівчина перенесла операцію та 25 блоків хіміотерапії. Та нещодавно у неї стався рецидив.
Нині Яна Сорочук потребує дороговартісного лікування, яке бабуся не може оплатити самостійно.
Відтак, усіх небайдужих закликають допомогти сім'ї.
Світлана Сорочук (бабуся хворої дівчинки):
097 949 37 57
5168 7427 0876 8811
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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