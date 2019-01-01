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Перенесла 25 блоків хіміотерапії: необхідна допомога 15-річній волинянці, яку виховує бабуся

Перенесла 25 блоків хіміотерапії: необхідна допомога 15-річній волинянці, яку виховує бабуся
П'ятнадцятирічна Яна Сорочук зі Сатровижівського району потребує дороговартісного лікування.

Дівчинку виховує бабуся, яка й оплачує лікування.

В 2015 році школярці поставили діагноз остеосаркома в/з малогомілкової кістки з метастазами в легені, токсичний гепатит.

Свого часу дівчина перенесла операцію та 25 блоків хіміотерапії. Та нещодавно у неї стався рецидив.

Нині Яна Сорочук потребує дороговартісного лікування, яке бабуся не може оплатити самостійно.

Відтак, усіх небайдужих закликають допомогти сім'ї.

Світлана Сорочук (бабуся хворої дівчинки):

097 949 37 57
5168 7427 0876 8811
Перенесла 25 блоків хіміотерапії: необхідна допомога 15-річній волинянці, яку виховує бабуся
Перенесла 25 блоків хіміотерапії: необхідна допомога 15-річній волинянці, яку виховує бабуся
Перенесла 25 блоків хіміотерапії: необхідна допомога 15-річній волинянці, яку виховує бабуся

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Теги: Яна Сорочук, бабуся, допомога, лікування
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