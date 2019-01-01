Перенесла 25 блоків хіміотерапії: необхідна допомога 15-річній волинянці, яку виховує бабуся

Яна Сорочук зі Сатровижівського району потребує дороговартісного лікування.



Дівчинку виховує бабуся, яка й оплачує лікування.



В 2015 році школярці поставили діагноз остеосаркома в/з малогомілкової кістки з метастазами в легені, токсичний гепатит.



Свого часу дівчина перенесла операцію та 25 блоків хіміотерапії. Та нещодавно у неї стався рецидив.



Нині Яна Сорочук потребує дороговартісного лікування, яке бабуся не може оплатити самостійно.



Відтак, усіх небайдужих закликають допомогти сім'ї.



Світлана Сорочук (бабуся хворої дівчинки):



097 949 37 57

5168 7427 0876 8811



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