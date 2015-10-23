Повідомили, де на Волині утворили тимчасові спецдільниці до виборів президента

На Волині окружні виборчі комісії № 20, № 22 та № 23 у визначений законом термін утворили спеціальні виборчі дільниці на тимчасовій основі.На них у день виборів Президента України 31 березня 2019 року зможуть проголосувати орієнтовно 400 виборців, - повідомляє прес-служба Волинського представництва Громадянської мережі ОПОРА.Натомість в округах № 19 та № 21 тимчасових виборчих спецдільниць не буде.Так, в окрузі № 20 спецдільницю на тимчасовій основі уторили відповідно до постанови ОВК № 3 від 23 лютого 2019 року. Вона діятиме на базі відділення стаціонарного догляду для постійного проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцького району. Заклад розміщений у с. Білосток Луцького району на вулиці Шкільній, 4а. Голосування відбуватиметься в кабінеті фізіотерапевтичних процедур. Орієнтована кількість виборців – 20.В окрузі № 22, згідно із постановою ОВК № 9 від 27 лютого 2019 року спецдільницю на тимчасовій основі утворили у державній установі «Луцький слідчий ізолятор». Адреса установи – місто Луцьк, вулиця Нестора Бурчака, 3. Голосування тут відбудеться в актовій залі. Орієнтована кількість виборців на дільниці – 330.Відповідно до постанови № 10 ОВК№ 23 від 22 лютого 2019 року, у межах округу за поданням Маневицької РДА створили одну спецдільницю на тимчасовій основі. Згідно із постановою, дільницю створили в обласному протитуберкульозному санаторію для дорослих, який розташований у смт Колки Маневицького району на вул. Романівській, 91. Голосування відбуватиметься в актовій залі, орієнтовна кількість виборців – 50.У межах округів № 19 та № 21 спеціальних виборчих дільниць на тимчасовій основі створювати не будуть.Нагадаємо, відповідно до частини 2 статті 20 Закону України «Про вибори Президента України», спеціальні виборчі дільниці, що існують на тимчасовій основі, утворюються окружною виборчою комісією на підставі подань районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій чи виконавчих комітетів міських рад міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, форма яких затверджується Центральною виборчою комісією. Зазначені подання повинні надійти до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування.Спеціальні виборчі дільниці призначені для організації та проведення голосування виборців у стаціонарних закладах охорони здоров’я, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування. У винятковому випадку спеціальні виборчі дільниці можуть утворюватися Центральною виборчою комісією на території військових частин (формувань).