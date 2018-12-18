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Канцлер Волинської єпархії ПЦУ відзначив 50-річчя

Канцлер Волинської єпархії ПЦУ відзначив 50-річчя
В неділю, 3 березня протоієрей Микола Цап відсвяткував свій ювілей. Із цієї нагоди у луцькому храмі Великомученика Юрія Переможця митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив Божественну Літургію.

Йдеться на сайті Волинської єпархії Православної церкви України.

Із високопреосвященним молилися і вітали ювіляра ректор Волинської православної богословської академії протоієрей Володимир Вакін, декани: луцький міський – протоієрей Михайло Онищук, ковельський районний – протоієрей Іван Бонис, батько о. Миколи протоієрей Роман Цап, інше духовенство, студенти ВПБА, вихованці недільної школи, багато парафіян.

На завершення Богослужіння владика вручив імениннику чергову церковну відзнаку за заслуги перед Церквою. Також нагороду отримав і клірик кафедрального собору Святої Трійці архідиякон Микола Коць, який цього дня теж відзначає день народження.

Отець Микола народився 1969 р. в с. Пісочна Львівської області в священичій сім’ї. Протягом 25 років очолює парафію Великомученика Юрія Переможця в обласному центрі (вул. Стрілецька, 6), викладає у Волинській православній богословській академії. З 2016 р. є завідувачем її кафедри церковно-історичних і гуманітарних дисциплін. Посаду канцлера єпархії (секретаря Управління єпархії) займає з 2003 р.

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Теги: канцлер, ПЦУ, ювілей, літургія, Михаїл
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